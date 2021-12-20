"الجهاد" تزور المحرر إبراهيم أبو العز في طولكرم

زار وفد قيادي من الأسرى المحررين في حركة الجهاد الإسلامي، منزل الشيخ والمحرر إبراهيم أبو العز (62 عاماً)، في بلدة زيتا قضاء طولكرم، لتهنئته بالسلامة بعد تعرضه لاعتداء مستوطنين قرب مفرق "حوارة" في نابلس.

وضم الوفد القيادي نظير نصار وماهر الأخرس، واَخرين، حيث كان الشيخ أبو العز في استقبالهم، شاكراً لهم هذه الزيارة المباركة.

وقال أبو العز: "إنهم تفاجأوا بالمستوطنين يحيطون بالسيارة، وبدأوا بإلقاء الحجارة"، لافتاً إلى أن جنود الاحتلال كانوا على مقربة من المستوطنين لحمايتهم.

وأضاف، أن حجراً كبيراً ألقاه أحد المستوطنين وخرق زجاج السيارة صوب صدري، ما أدى لكسر في القصف الصدري، مشيراً إلى أن الإصابة كادت أن تودي بحياته.

وتحدث الوفد، أن اعتداءات قطعان المستوطنين، قد زادت في الاَونة الأخيرة، وهناك جرائم كثيرة قام بها المستوطنون وخاصة فيما حدث مؤخراً من مهاجمة قرية برقة.

وأكد الوفد، على ضرورة مواجهة هذه الاعتداءات المتواصلة التي أصبحت منظمة ومستمرة، وعمل اَليات عمل جماهيرية للمواجهة.

يذكر أن المحرر أبو العز، أمضى في سجون الاحتلال 14 عاماً، وهو شقيق الشهيد خالد أبو العز الذي استشهد في 2002م.