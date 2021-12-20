لأول مرة.. تعيين إمرأة في منصب "السكرتير العسكري" لرئيس كيان الاحتلال

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الاثنين، "إنه تم تعيين (العقيد ن.) وهي ضابطة استخبارات القيادة المركزية في منصب السكرتير العسكري للرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ، وهي أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب".

وأضافت الصحيفة العبرية :"سيعلن اسمها الكامل عندما تتولى منصبها، وهي من المنطقة الوسطى، وخدمت في الجيش "الإسرائيلي" لمدة 22 عامًا وتعمل حاليًا كضابط استخبارات في "القيادة المركزية" لمدة عام ونصف تقريبًا

وأشارت الصحيفة أنه بهذا التعيين تصبح ثالث إمرأة في "هيئة الأركان العامة" والجيش "الإسرائيلي".

ويُشار إلى أنه شغلت (العقيد ن.) عددًا من المناصب القيادية في الميدان وفي مقر شعبة الاستخبارات العسكرية، بما في ذلك الوحدات (9900) و (8200).

وتولت مؤخراً مايسمى "فرع الجهاد العالمي" في "قسم الأبحاث" تابعت خلالها أنشطة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وهي متزوجة من ضابط يعمل أيضًا في قسم الاستخبارات ولديهما طفلان.