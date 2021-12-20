مهجة القدس توضح ما يجري بشأن قضية الأسيرات في سجون الاحتلال

أوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن ما جرى بخصوص قضية الأسيرات هو اتفاق على انهاء عزل الأسيرات وتم اخراج أسيرتين من العزل.

وقال الناطق باسم المؤسسة محمد الشقاقي، لـ"إذاعة القدس"، إن إدارة سجون الاحتلال حتى اللحظة تواصل سحب الأجهزة الكهربائية من غرف الأسيرات.

وأضاف الشقاقي، أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق حقيقي ونهائي، مشيرا إلى أن ما جرى هو انهاء عزل الأسيرات بصورة مبدئية.

وأكد أن إدارة السجون تمارس جرائم بحق الأسيرات، تتمثل بمنع الكانتينا وتشديد الغرامة المالية، مبينا أن الأخطر التهديد بتحويل القسم الموجود به الاسيرات الى قسم مدني، ما يشكل خطرا على الأسيرات.

على الصعيد ذاته، بيّن الناطق باسم مهجة القدس، أن إدارة سجون الاحتلال ترتكب جريمة بعدم نقل الأسير أبو هواش إلى مستشفى مدني.

وأشار الشقاقي، إلى أن الفعاليات الشعبية المساندة للأسير أبو هواش ليست في المستوى المطلوب.