"أسرى حماس": إدارة سجون الاحتلال تحاول التستر على أفعالها لمنع تحرك قيادة المقاومة

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال تحاول من خلال إعادة الأسيرات المعزولات لأقسامهن وإعادة الأوضاع لما كانت عليه، التغطية على جريمتها النكراء ومحاولة للتستر على أفعالها القبيحة ولمنع تحرك الشارع وقيادة المقاومة.

وقالت الهيئة: نحذر من محاولة إدارة سجون الاحتلال خلط الأوراق وتضليل الرأي العام، فالأمر أكبر من عودة الأسيرات بعد امتهان كرامتهن والاعتداء عليهن، والمسألة لدينا تحتاج لردة فعل تساوي حجم الجرم والاعتداء".

وأوضحت أن خطوة إدارة السجون تأتي في إطار التغطية على الجريمة، والتخفيف من ردة الفعل داخل السجون.

وكانت هيئة الأسرى، أعلنت اليوم الاثنين، عن تفاهمات بين قادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، بموجبها تم إنهاء العزل الانفرادي وإعادة جميع الأسيرات المعزولات من عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "الدامون"، ووقف الإجراءات التي اتخذت بحقهن.