مصادر: "حماس" أبلغت المصريين أن استمرار سياسة المماطلة سيؤدي إلى تفجير الأوضاع

قالت مصادر صحفية، مساء اليوم الاثنين، 20-12-2021: "إن حركة حماس أبلغت المصريين رفضها محاولات ربط الإعمار بصفقة الأسرى".

وأكدت المصادر، أن حركة حماس أبلغت المصريين أن استمرار سياسة المماطلة سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وأوضحت، أن "حماس" ترى أن الحل يكمن بدفع الثمن المطلوب لتنفيذ صفقة التبادل وفق الرؤية التي قدمتها".

وأشارت المصادر، إلى أن الوضع في غزة يغلي بنحو متسارع وقد تكون أمام خطوات تصعيدية خلال وقت قصير.

جدير ذكره أنه نقلت وسائل إعلام أمس الأحد، عن أن المقاومة في غزة نقلت رسالة شديدة اللهجة للاحتلال عبر الوفد المصري بخصوص قضية الاعتداء على الأسيرات الفلسطينيات.