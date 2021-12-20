سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في الاردن، والذي شهد ارتفاعا في معاملات اليوم الاثنين

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، نحو 41.08 دينار (57.97 دولار)، دون تغيير عن أسعار السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن 30.81 دينار (43.48 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.96 دينار (33.82 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.54 دينار (28.99 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن عند 35.94 دينار (50.73 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الاردن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن 1278 دينارا (1803 دولار)

سعر الجنيه الذهب في الأردن

كما جاء سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 287.55 دينار (405.81 دولار).