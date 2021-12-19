أسعار الذهب اليوم في سوريا الاثنين 20 ديسمبر 2021

بقيت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، عند 145.393 ألف ليرة (57.87 دولار). وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند نحو 127.222 ألف ليرة (50.64 دولار).

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، عند نحو 109.047 ألف ليرة (43.40 دولار). وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 84.813 ألف ليرة (33.76 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في التعاملات الصباحية في الأسواق السورية، نحو 4.521 مليون ليرة (1800 دولار). فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1.017 مليون ليرة (405.09 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وفي ختام جلسة الجمعة، تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الجمعة، بعد أن سجلت تحسنا في بداية الجلسة، إلا أن تحسن مؤشر الدولار، والتوجه نحو الاستثمارات عالية المخاطر، دعمت أسعار المعدن الأصفر هبوطا.

وأغلقت أسعار المعدن الأصفر على تراجع بنسبة 0.07% أو 1.24 دولارا إلى 1798.15 دولارا للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة الصباحية الجمعة، ارتفع الذهب فوق المستوى الرئيسي 1800 دولار، بعد أن دفعت المخاوف بشأن زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.