أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 20  ديسمبر 2021

استقرت أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، على أن تعاود نشاطها الثلاثاء.

أسعار الذهب في العراق اليوم

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، في تعاملات الأسواق المحلية اليوم الاثنين، عند نحو 85.046 ألف دينار (57.87 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند نحو 74.417 ألف دينار (50.64 دولار)؛ كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18، عند 63.486 ألف دينار (43.40 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في العراق، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 49.611 ألف دينار (33.76 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في العراق 2.644 مليون دينار (1800 دولار)؛ بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 595.337 ألف دينار (405.09 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وفي ختام جلسة الجمعة، تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الجمعة، بعد أن سجلت تحسنا في بداية الجلسة، إلا أن تحسن مؤشر الدولار، والتوجه نحو الاستثمارات عالية المخاطر، دعمت أسعار المعدن الأصفر هبوطا.

وأغلقت أسعار المعدن الأصفر على تراجع بنسبة 0.07% أو 1.24 دولارا إلى 1798.15 دولارا للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة الصباحية الجمعة، ارتفع الذهب فوق المستوى الرئيسي 1800 دولار، بعد أن دفعت المخاوف بشأن زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.