أحدث سعر الذهب في البحرين اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

استقرت أسعار الذهب في البحرين اليوم الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع بالأسواق العالمية.

والسبت والأحد عطلة في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في البحرين اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين، خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 21.97 دينار (57.87 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 19.22 دينار (50.64 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين، نحو 16.48 دينار (43.40 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في البحرين، نحو 12.81 دينار ( 33.76 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في البحرين، نحو 10.98 دينار ( 28.93 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في البحرين، نحو 683.21 دينار (1800 دولار).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في البحرين (8 جرامات من عيار 21)، نحو 153.78 دينار (405.09 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وفي ختام جلسة الجمعة، تراجعت أسعار الذهب، بعد أن سجلت تحسنا في بداية الجلسة، إلا أن تحسن مؤشر الدولار، والتوجه نحو الاستثمارات عالية المخاطر، دعمت أسعار المعدن الأصفر هبوطا.

وأغلقت أسعار المعدن الأصفر على تراجع بنسبة 0.07% أو 1.24 دولارا إلى 1798.15 دولارا للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة الصباحية الجمعة، ارتفع الذهب فوق المستوى الرئيسي 1800 دولار، بعد أن دفعت المخاوف بشأن زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.