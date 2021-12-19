الوفد المصري يلتقي قيادات الجهاد وحماس والشعبية.. وهذه أبرز الملفات التي نوقشت!

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم الأحد 19/12/2021، عن فحوى لقاء فصائلي عقد مع الوفد الأمني المصري الذي يزور قطاع غزة.

وقال مراسل قناة الغد، أن الوفد الأمني المصري التقى قيادة حركتي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية اليوم.

وأوضح، أن اجتماعات الفصائل مع الوفد المصري بحثت ملفات اعادة الاعمار والمصالحة واجراءات كسر الحصار.

وكان وفدان مصريان وصلا اليوم قطاع غزة في إطار مواصلة القاهرة لدورها في ملف إعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو الماضي.

وتأتي زيارة الوفد الأمني المصري بعد أيام قليلة من تهديدات حركة حماس والمقاومة بسبب تأخر الإعمار في القطاع.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً إسرائيليا غير مسبوق من خلال استمرار عمليات التهويد والتهجير والاستيطان، خاصة في القدس المحتلة، ومحاولة إخلاء العشرات من المنازل الفلسطينية من أصحابها في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، ضمن مخططات الاحتلال لتوسيع رقعة الاستيطان.