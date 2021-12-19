سلطة الأراضي ووزارة الاسكان يطلعون الوفد المصري على مواقع مدن الإسكان المصرية

أطلع رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز اليوم الأحد 19/12/2021، الوفد الهندسي المصري الذي وصل قطاع غزة، على المناطق التي سيتم إنشاء مدن إسكانية فيها.

ورافق الباز وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان م. ناجي سرحان ورئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار، حيث زاروا منطقة المدرسة الأمريكية بالقرب من ابراج الكرامة شمال القطاع ومنطقة الزهراء وسط القطاع .

ورافق رئيس سلطة الأراضي ووكيل وزارة الاسكان الوفد المصري في جولة لمشاريع الاسكان شمال قطاع غزة وتم اطلاعهم من قبل الجهات المختصة على مخططات المدينة التي سيتم البدء في اعمال البناء بها قريبا.

ومن جهته، أعرب رئيس سلطة الأراضي عن أمله في أن تساهم مشاريع الاسكان هذه في حل قضية الازدحام السكاني في قطاع غزة وتوفر وحدات سكنية للمحتاجين حسب المعايير التي سيتم العمل بموجبها.

يشار إلى أن سلطة الأراضي كانت قد سلمت وزارة الاشغال العامة والاسكان مساحات الأراضي لإقامة المدن المصرية شمال ووسط القطاع كما تعمل طواقم سلطة الأراضي على ازالة اي تعديات أو إشغالات على هذه الأراضي .





