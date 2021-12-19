أعلنت الإدارة العامة للمرور بغزة، اليوم الأحد 19/12/2021، إعادة فتح شارع الجلاء وشارع الوحدة "محيط برج الجوهرة" بشكل جزئي.

وأوضحت الإدارة، أن الفتح سيكون حسب الآتي:

- من مفترق شركة جوال حتى مفترق أبو أيوب الأنصاري السايد الشرقي يعمل بشكل إعتيادي للقادمين من الجنوب باتجاه الشمال.

- من مفترق ضبيط حتى مفترق شركة جوال يعمل بشكل إعتيادي لكلا الاتجاهين.

- من مفترق الوحدة 2000 "برج شوا وحصري" حتى مفترق ضبيط السايد الجنوبي يعمل بشكل إعتيادي للقادمين من الغرب باتجاه الشرق.

- من مفترق ضبيط حتى مفترق المحاكم يعمل بشكل طبيعي لكلا الاتجاهين.

- استمرار إغلاق شارع الجلاء من مفترق ضبيط حتى مفترق أبو أيوب الأنصاري "السايد الغربي".

- استمرار إغلاق شارع الوحدة من مفترق ضبيط حتى مفترق الوحدة 2000 " السايد الشمالي".