تحديث الآن: تردد قناة كراميش 2022 وابرز البرامج

حاز تردد قناة كراميش 2022 وأبرز البرامج التي تقدمها القناة على اهتمام كبير من الاطفال في جميع الدول العربية لا سيما بلاد الشام الذين يتابعون القناة بشكل كبير جدًا.

وتمكنت القناة خلال وقت قصير من جذب قلوب الأطفال صغارًا وكبارًا بسبب ما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات وأفلام كرتونية رائعة تحمل رسائل مميزة ومهمة جدًا في تربية الأطفال.

وتبث القناة بشكل مستمر على مدار الساعة دون توقف (24 ساعة متواصلة) حيث تقدم رسالة مهمة للأطفال وتعزز الاخلاق والمحبة بين الأطفال في الدول العربية.

وتربعت القناة على عرش القنوات المتخصصة لبرامج ومسلسلات والأفلام الكرتونية وأصبحت من أبرز وأهم القنوات العربية الخاصة للأطفال.

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعزز القناة طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

وجذت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:3/4

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:¾