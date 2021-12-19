تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام مساء اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام، يستضيف توتنهام نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن إنجاز استثنائي، عندما يواجه توتنهام، اليوم الأحد، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكتب الحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نجح محمد صلاح في تسجيل أو صناعة هدف على الأقل في آخر 15 مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز"، معادلا رقم جيمي فاردي.



تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

وأشار حساب البريميرليج إلى أن صلاح سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي إذا سجل أو صنع أي هدف ضد توتنهام.



ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوجو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، صاحبي الترتيب الثاني برصيد 9 أهداف.





تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

ومن المتوقع أن يدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

أليسون، ألكسندر أرنولد ، ماتيب ، كوناتي ، روبرتسون ؛ أوكسليد تشامبرلين ، هندرسون ، تياجو ؛ صلاح ، جوتا ، ماني.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة.