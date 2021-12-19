ما هي متلازمة رينود؟

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة الأوعية الدموية إن متلازمة رينود، مرض وعائي ناتج عن اضطراب سريان الدم.



وأوضحت الجمعية أنها قد تكون مصاحبة لأمراض أخرى مثل الروماتيزم، وأمراض المناعة الذاتية، وأمراض الأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين وأمراض الأعصاب مثل التصلب المتعدد، ومتلازمة النفق الرسغي، والسرطانات.



وتتمثل أعراض المتلازمة في شحوب أصابع اليد وبرودتها بسبب الدم غير الكافي الذي يصلها فيما يعرف "بالأصابع البيضاء" أو "أصابع الموتى"، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة المؤدية إلى هذه المتلازمة تتمثل في البرودة، والتوتر النفسي، وأن النساء أكثر عُرضة للإصابة بها من الرجال.



وفي البداية تعالج بتدفئة الأصابع وتجنب المشروبات الباردة ومحاربة التوتر النفسي بتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل، مع علاج المرض الأساسي عند وجوده.



ويمكن أيضا اللجوء إلى العلاج بالدواء مثل مثبطات الكالسيوم. وفي الحالات الشديدة قد تكون الجراحة مفيدة، على سبيل المثال سد الأعصاب المسببة لتضيق الأوعية الدموية.