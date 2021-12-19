تردد قناة السعودية للقرآن الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد القناة التي حازت على نسبة مشاهدات عالية جدًا إذ يريد كافة الجمهور العربي ضبط إشارة القناة على شاشة التلفاز إذ يمكن لكافة المواطنين مشاهدتها بكل اريحية تامة .

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قناة السعودية للقرآن الجديد

هي قناة متخصصة في إذاعة القرآن الكريم، وهى قناة فضائية سعودية تابعة لوزارة الثقافة والإعلام السعودي، تُبث من مكة المكرمة، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا مباشرةً بدون توقف.

وتذيع قناة السعودية قرآن برامجها من الحرم المكي الشريف لتقدم تغطية مستمرة وتفصيلية لأبرز وأشهر الأحداث والمناسبات الدينية المعروفة، حيث تبث شعائر إقامة الصلوات الخمس في الحرم المكي.

كما تنقل مناسك الحج والعمرة، وكذلك صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى بالإضافة إلى شعائر صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك كل عام.

تردد قناة السعودية للقرآن الجديد 2022

معدل الترميز: 27500

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 4/3

تردد قناة السعودية قرآن على العرب سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4/3

تردد قناة السعودية قرآن 2019 على قمر هوت بيرد

معدل الترميز: 27500

التردد: 12654

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 6/5