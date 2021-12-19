حقيقة ارتفاع أعداد المصابين بـ "أوميكرون" ..ومؤتمر هام بغزة ظهر اليوم !

أكدت وزارة الصحة في رام الله اليوم الأحد 19/12/2021، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

ومن المقرر ان تعقد وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في تمام الساعة الواحدة ظهراً اليوم مؤتمراً صحفياً هاماً حول "آخر تطورات ومستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة ".

وقال المتحدث باسم الوزارة في رام الله، كمال الشخرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": إنه "لغاية اللحظة لا يوجد أي إصابات جديدة بمتحور أوميكرون".

وأوضح أن مجموع الإصابات بمتحور أوميكرون في فلسطين هم أربع حالات، مبينًا أن الحالة الرابعة من بين الإصابات هي مخالطة لأحد القادمين من الخارج.

وأشار الشخرة إلى أنه تمت متابعة تلك الإصابات وحجرها بشكل رسمي تحت طائلة المسؤولية، مشدّدا على أن "الوزارة تتابع الحالات القادمة عبر المعابر والحدود".

ولفت إلى أن "الوزارة لا تعتمد أي من الفحوصات التي تُجرى خارج البلاد، والجميع يخضع لفحص بي سي ار عبر المعابر والحدود".