"مهجة القدس": الأسيران أحمد أبو جزر ورمزي صالح يدخلان أعواماً جديدة في الأسر

أفادت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس للــشــهـداء والأسـرى والجرحى، الـيـوم الاحد، أن الأســـير المجاهد أحمد جمعة سرحان أبو جزر (36 عـامًا)، من سكان تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، قد أنـهـى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسـر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر والأخير في سـجـون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس، إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الأسير أبو جزر بتاريخ 19/12/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن سبعة عشر عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

ووجهت له سلطات الاحتلال مؤخرًا تهمة جديدة تتعلق بمحاولة تهريبه جوال داخل السجن بهدف التواصل مع عائلته، لتصدر المحكمة الصهيونية حكمًا جائرًا جديدًا عليه بالسجن 20 شهرًا تضاف لحكمه، ليصبح حكمه ثمانية عشر عامًا وثمانية أشهر.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد أحمد أبو جزر، ولد بتاريخ 08/04/1985م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن شطة.

وأضافت مهجة القدس أن الأســـير المجاهد رمزي عبد الرحمن جبر صالح (38 عامًا) من سكان معسكر جباليا شمال قطاع غزة، أنهى ستة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/12/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن ثمانية عشر عامًا، بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وله شقيق آخر في الأسر وهو الأسير سعيد اعتقل بتاريخ 05/04/2004م، ومحكوم بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد رمزي صالح، ولد بتاريخ 09/12/1983م، وهو أعزب، ويقبع الأسيران الشقيقان رمزي وسعيد حاليًا في سجن رامون.