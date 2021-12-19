بالفيديو : ماذا عقبت والدة "عمر وغيث "جرادات بعد اعتقالهما بتهمة تنفيذ عملية "حومش" ؟

#شاهد | والدة المعتقلين عمر وغيث جرادات: "إذا أولادي عملوا عمليـة حومش برفع راسي للسما". pic.twitter.com/51XLbVG7qC — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) December 19, 2021

قالت عطاف جردات والدة المعتقلين عمر وغيث جرادات، فجر اليوم الأحد 19/12/2021، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اقتحمت منزلها في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة في ساعات فجر اليوم، وقاموا بتفتيش البيت كاملاً.

وبينت والدة المعتقلين جرادات، أن جيش الاحتلال اعتقل أبناءها اثنين من ابناءها وهما "غيث وعمر "وشقيقها محمد إلى جهة غير معلومة، بزعم الاشتباه بتنفيذ عملية مستوطنة "حومش" التي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين.

وعلقت على عملية الاعتقال بالقول"إذا كان أولادي هم من نفذوا عملية حومش سأرفع رأسي فيهما للسما،... الله يصبرني على غيابهم".

وكانت وسائل اعلام عبرية قد نشرت قطع من السلاح الذي تم ضبطه وهو بندقيتين من نوع M-16، وكارلو بالإضافة للمركبة التي أستخدمها المقاومين خلال العملية.

وبالتزامن قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في بلدة السيلة الحارثية اعتقلت خلالها كل من الشيخ محمد يوسف جرادات، والشيخ إبراهيم موسى طحاينة، الشيخ محمود غالب جرادات، طاهر أبو صلاح، غيث أحمد ياسين جرادات، عمر أحمد ياسين جرادات.