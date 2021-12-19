الاحتلال يدعي اعتقال منفذي عملية حومش وضبط السلاح المستخدم

قالت مصادر عبرية نقلا عن جهاز الشاباك الصهيوني إنه تم اعتقال منفذي عملية نابلس التي وقعت بالقرب من مستوطنة حوميش شمال الضفة الغربية، يوم الخميس الفائت، وأدت لمقتل مستوطن صهيوني.

وبحسب المصادر فقد أعلن عن اعتقال أربعة فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية القريبة من جنين، أتهمهم الشاباك بإنهم منفذي العملية، بالإضافة إلى صاحب البيت الذي أحتموا فيه وهو من عائلة جرادات، معلنا عن ضبط السلاح المستخدم في العملية خلال عملية الاعتقال.

ونشرت وسائل اعلام عبرية للسلاح الذي تم ضبطه وهو بندقيتين من نوع M-16، وكارلو بالإضافة للمركبة التي أستخدمها المقاومين خلال العملية.

وبالتزامن قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في بلدة السيلة الحارثية اعقتلت خلالها كل من الشيخ محمد يوسف جرادات، والشيخ إبراهيم موسى طحاينة، الشيخ محمود غالب جرادات، طاهر أبو صلاح، غيث أحمد ياسين جرادات، عمر أحمد ياسين جرادات.