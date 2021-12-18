المعتقل لدى السلطة عبد الله عبيد يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

شرع المعتقل السياسي عبد الله عبيد لدى لدى جهاز المخابرات الفلسطينيةبإضراب مفتوح عن الطعام والشراب بعد اعتقاله منزله.

وقال والد المعتقل عبيد، إن هناك خطورة على حياة عبد الله بعد إعلانه الإضراب عن الطعام والشراب بشكل كامل على خلفية استدعائه للمقابلة لدى المخابرات اليوم السبت دون الإفراج عنه.

يشار، إلى أن الأجهزة الأمنية تشن في الأسابيع الأخيرة حملة اعتقالات مكثفة طالت نشطاء وأسرى محررين ومثقفين وكتاب، على خلفية حرية الرأي والتعبير والموقف السياسي.

وازدادت كثافة الاعتقالات السياسية مؤخرا، قبيل إحياء ذكرى انطلاقة حركة حماس، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية نشطاء محسوبين على حركة حماس أو قريبين منها.