مستوطنون يحاولون اقتحام منزل مواطن شرق الخليل

حاول العشرات من المستوطنين، مساء اليوم السبت، اقتحام أحد المنازل قرب الشارع رقم (60)" شرق الخليل، ورشقوا الحجارة صوب مركبات المواطنين، كما عزّزوا من تواجدهم في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.
وقالت مصادر أمنية:" إن المستوطنين نظموا تظاهرة في منطقة الحواور المحاذية للشارع الالتفافي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة بحماية من قوات الاحتلال".
وأضافت المصادر :" إن العشرات من المستوطنين حاولوا اقتحام منزلا يعود للمواطن يونس عقل، المحاذي للشارع الالتفافي، وتجمعوا بالقرب من الحرم الإبراهيمي ومستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وألقوا الحجارة صوب المواطنين وممتلكاته".
وأشارت إلى أن المستوطنين حاولوا إغلاق الشارع الالتفافي أمام حركة المواطنين، ولكنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك.