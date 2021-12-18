مستوطنون يحاولون اقتحام منزل مواطن شرق الخليل

حاول العشرات من المستوطنين، مساء اليوم السبت، اقتحام أحد المنازل

، ورشقوا الحجارة صوب مركبات المواطنين، كما عزّزوا من تواجدهم في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.