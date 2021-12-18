ملحم ينفي وجود قرار بفرض الإغلاق أو اتخاذ إجراءات حكومية وقائية

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله على حوائط العالم الافتراضي، حول تدابير، وإجراءات حكومية بالإغلاق.

وقال ملحم:" ننفي وجود أي قرار بفرض الإغلاق أو اتخاذ أي إجراءات حكومية وقائية".

ويُشار إلى أن الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم أخبار عن نية الحكومة بالضفة فرض إغلاق بسبب فيروس كورونا وتفشي المتحور الجديد "أوميكرون".

جدير ذكره أنه سُجلت مؤخراً العديد من الاصابات في الضفة بالمتحور الجديد، ما أثار المخاوف من قبل المواطنين بإمكانية فرض إغلاق في الضفة المحتلة.