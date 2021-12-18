القيادي عليان: إهداء الجزائر فوزها ببطولة العرب لفلسطين له دلالات عظيمة ومهمة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، د. جميل عليان، أن دلالات اهداء الجزائر فوزها في بطولة العرب للشعب الفلسطيني هي دلالات عظيمة ومهمة.

وقال عليان في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، عقب تتويج الجزائر بلقب كأس العرب 2021، إن دولة الجزائر تصر على البقاء كما هي في المربع المضاد لأعداء العروبة وفلسطين.

وأضاف د.عليان: "كما واجهت الجزائر سابقا الاحتلال الفرنسي لأكثر من قرن من الزمان وانتصرت عليه، تصر ان تواصل مقاومة الاحتلال بكل اشكالها ومسمياته لعالمنا العربي والمتمثل اليوم في اغتصاب الصهاينة لفلسطين واغتصاب امريكا للقرار والحقوق العربية".

ووجه التحية والتهنئة للمدرب الجزائري الوطني والمناضل العربي مجيد بوقرة على اهداء فوز الجزائر للشعب الفلسطيني، كما وجه التحية الأكبر والاعظم لشعب الجزائر العظيم الذي يعطى شعوب المنطقة دروسا لا تنتهي في الانتماء لهذه الامة ولعروبته، وتبني قضاياها المركزية واصراره على التمسك بخيار المقاومة لكل اشكال الاحتلال الذي تمارسه دولة العدو الصهيوني.

وأوضح د. عليان، أن رفع العلم الفلسطيني في هذه البطولة من معظم جمهور الدول المشاركة يحمل رسالة واضحة للحكومات العربية أن فلسطين ستبقى قلب الامة وخيارها، مبينًا أن كل انحراف عن هذا الخيار يمثل خيانة لله ولرسوله ولحقوقنا وثوابت التاريخ.

وشدد القيادي في الجهاد، على أن "البطولة أكدت ان شعوب الامة بخير وثقافة الأمة لا خوف عليها وحتما سيغرب عن وجوهنا قريبا كل من استبدل من الزعماء هويته وربط مصيره بالعدو الصهيوني".