اليكم أسعار الدولار و العملات الاجنبية في العراق اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

استقر سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، في البنوك، والبورصات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

واستقر سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح، والحارثية، ببغداد، مساء الجمعة، عند نحو 1479 دينارا.

كما بقي سعر صرف الدولار في بورصات البصرة، والموصل، والسليمانية، ودهوك، عند نحو 1480.5 دينار.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، فبلغ سعر صرف الدولار نحو 1480.25 دينار.

وسجل سعر الدولار في بورصة النجف 1479.5 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، 1636.15 دينار للشراء و1643.70 دينار للبيع، مقابل 1655.18 دينار للشراء، و1660.66 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، 1928.07 دينار للشراء و1944.98 دينار للبيع، مقابل 1942.50 دينار للشراء، و1949.86 دينار للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 388.83 دينار للشراء و389.96 دينار للبيع، مقابل 389.57 دينار للشراء، و389.69 دينار للبيع، أمس.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 396.82 دينار للشراء و398.84 دينار للبيع، مقابل 397.73 دينار للشراء، و398.45 دينار للبيع، أمس.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4813.13 دينار للشراء و4830.72 دينار للبيع، مقابل 4821.01 دينار للشراء، و4826.94 دينار للبيع، أمس.