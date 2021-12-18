المستشار المدهون يستقبل وفداً من شركة جوال

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من شركة الاتصالات الخلوية "جوال" يرأسه مديرها العام الأستاذ عمر شمالي وبرفقته عدد من مدراء الشركة وبحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية ومدير مكتب رئيس المجلس الأستاذ محمود الحفني ومفوضين الشركة الأستاذ محمود الحايك والأستاذ محمد مرتجى، وذلك لتهنئته بمنصبه الجديد.

من جهته رحب المستشار بالأستاذ عمر شمالي والوفد المرافق له، مؤكداً على أن منهجية العمل القضائي قائمة على الاستقلالية والنزاهة والشفافية وجميع الناس تحت مظلته سواء، يحكمهم القانون.

وبين المستشار المدهون أهمية نجاح القطاع الخاص والمؤسسات الإقتصادية في الاستقرار المجتمعي.

من جهته هنأ الاستاذ شمالي والوفد المرافق له رئيس المجلس على توليه منصبه الجديد وقدموا درع التكريم متمنين له التوفيف والسداد في تطوير مؤسسة القضاء تعطي الأمان للكل الفلسطيني