الدهشان: الدفاع المدني نفذ 21 مهمة انقاذ ويستعد للمنخفض القادم

أكد العقيد رائد الدهشان الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، أن الليلة الماضية نفذت فرق الدفاع المدني 21 مهمة انقاذ نتيجة المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية صباح يوم الجمعة.

وأوضح الدهشان في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن فرق الدفاع المدني تمكنت تنفيذ مهمات انقاذ متعددة سواء "سقوط أسقف باطون وألواح زينكو، وسقوط أشجار وحرائق وسحب سيارات من البحر وغيرها الكثير من المهمات المختلفة.

وأشار إلى أن كافة مهمات الانقاذ كانت طبيعية واعتيادية ولم تكن ملفتة اطلاقًا خلال تأثر فلسطين بمنخفض جوي أمس الجمعة.

وقال الدهشان: "إن فرق الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم السبت وغدًا الأحد في "استراحة مقاتل" وتستعد للمنخفض القادم بعد وصول تحذيرات خطيرة من سرعة الرياح يوم الاثنين القادم.

وأضاف: "نستعد لرفع جهوزية فرق الدفاع المدني خشية من وقوع أسوأ الاحتمالات يوم الاثنين القادم بعد تحذيرات عن وصول سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة.

من جهته قال الراصد الجوي عاصم عصيدة: "إن المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية يوم الجمعة في ساعاته الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الليلة الماضية شهدت هطولات مطرية ممتازة.

وأضاف عصيدة في تصريح لـ "إذاعة صوت الأقصى": " غدًا الأحد من المتوقع ان تكون الأجواء مشمسة لكن ستبقى الأجواء باردة استعداداً لدخول المنخفض الجوي الثاني والمتوقع وصوله يوم الاثنين".

وأوضح أن المنخفض القادم سيكون التركيز الأكبر للمنخفض على شمال ووسط فلسطين، والمناطق التي حظها أكبر من المنخفض في "قطاع غزة" هي مناطق وسط وشمال القطاع.

ولفت إلى ان سرعة الرياح ستكون ليلة الأحد متوسطة والتوقع الحالي لسرعتها هو 70 كم/ساعة، وبشكل عام المنخفض القادم مررنا في منخفضات أقوى منه، وليس منخفضاً خطيراً ومخيفاً، بل هو حدث موسمي حدث منخفضات أعمق منه خلال السنوات الماضية".

ارشادات مهمة من الدفاع المدني خشية من المنخفض القادم:

1_ الحذر من استخدام الفحم والحطب كوسيلة تدفئة نظرا لخطورتها .

2_ اشعال الفحم أو الحطب خارج المنول حتى يشتعل بشكل كلي .

3_ تهوية المنزل بالاكسجين كل ساعتين على الاكثر لأدخال الاوكسجين وطرد اول اكسيد الكربون الضار .

4_ يمنع الخلود للنوم ومنقل الفحم مشتعل والتأكد من اخراجه من المنزل قبل النوم .

5 _ الحد من الاستخدام المزدوج لمناقل الفحم وابعادها عن ممرات الطرق واماكن لهو الاطفال.

6_ في حال حدثت حالات الاختناق الخروج الى الهواء لتعويض الاوكسجين وفتح منافذ المنزل.