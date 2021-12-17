راصد جوي: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد حتى غدا السبت

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تبقى فرص هطول الأمطار واردة على فترات مُتقطعة حتى صباح يوم غد السبت.

و بحسب الراصد العلامي، فمن المتوقع أن يصل منخفض جوي يتميز بهبوب رياح قوية وأجواء أكثر برودة يوم الاثنين ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

و الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة وتسقط على فترات زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، بحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية.

أما في نهار غد السبت، فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج

و يكون الجو الأحد المقبل غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .