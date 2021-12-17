معلومات عن مستوطنة "حومش" التي وقع فيها اطلاق النار أمس

من المعلومات الهامة عن مستوطنة حومش، التي وقع على مدخلها يوم أمس عملية إطلاق نار.

هرب نصف المستوطنين (٣٥ عائلة) منها في الانتفاضة الثانية بسبب عمليات إطلاق النار، التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين من سكانها.

بدأت قصة المستوطنة عام ١٩٧٨ عندما سيطر جيش الاحتلال على جزء من أراضي برقة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، وفي عام ١٩٨٠ استوطن فيها مستوطنون علمانيون يتبعون للحركة العمالية الوطنية.

خلال الانتفاضة الثانية وبعد هروب نصف المستوطنين منها، حاولت جماعات المستوطنين تعويض النقص باستقطاب مستوطنين متدينين للاستيطان فيها، وأصبحت المستوطنة تضم متدينين وعلمانيين.

في عام ٢٠٠٥ تم إخلاء المستوطنة.

عام ٢٠٠٩ تشكلت مدرسة حومش الدينية التي أحد أهدافها الضغط لإعادة المستوطنين للمستوطنة. ونفذ أعضاء المدرسة هجمات ضد الفلسطينيين كان آخرها اختطاف طفل فلسطيني في أغسطس ٢٠٢١.

منذ عام ٢٠١٨ قتل اثنين من أعضاء المدرسة الدينية في عمليات نفذها مقـ ـ ـاومون فلسطينيون. يظهر في الصورة قتيلي المدرسة الدينية رازئيل شيفاح الذي قتل في ٩ يناير ٢٠١٨، ويهودا ديمينتمان الذي قتل أمس