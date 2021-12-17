وزارة الصحة بغزة : نخشى انتشار المتحور اميكروان ونستعد لمواجهة أي طارىء

قال نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة د. مجدي ظهير إن متحور اميكرون يسبب نفس الأعراض والعدوى، مشيرا الى أن كل سلالة تختلف حول سرعة انتشارها.

و أضاف ضهير في تصريحات له مساء الجمعة قائلاً: "نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وسيتم جمع عينات عشوائية لمصابين في قطاع غزة للتأكد من وجود متحور اميكرون أو عدمه".

و لفت الى أن خلية الأزمة تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات الحالة الوبائية، ونخشى انتشار المتحور في قطاع غزة وزيادة المصابين ونسعى لتوفير الكوادر المدربة والاستعداد لمواجهة أي طارئ.

و دعا مدير عام الرعاية الأولية المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة وسرعة تلقي اللقاحات، ونسعى لزيادة أعداد المطعمين لمواجهة الموجة القادمة

و قال: "إن أكثر من نصف مليون مواطن تلقوا اللقاح، ومازلنا نؤكد أن هذه الأعداد قليلة، ونستهدف حاليا طلبة الجامعات وبداية الفصل الدراسي القادم سنستهدف الصغار، واللقاحات متوفرة في غزة، وندحض كل الشائعات حول مضاعفات تصيب بعض المطعمين".

و لفت ضهير الى أن الدراسات أوصت خلط بعض اللقاحات لزيادة نسبة الوقاية، ولا يوجد أي خطر بأخذ جرعة معززة بلقاح فايزر مع جرعة أولى من لقاح مختلف.