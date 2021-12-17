الشيخ عدنان: عربدة الاحتلال ومستوطنيه بالضفة ستزيد المقاومة ولن تكسر شعبنا

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر الشيخ خضر عدنان :"إنه على الكل أن يعي أن عربدات المستوطنين وجيش الإحتلال الصهيوني ضد القرى والريف الفلسطيني وعلى طرقات الضفة ستزيد من المقاومة ولن تكسر شعبنا".

وأكد الشيخ عدنان، أن قطعان المستوطنين لم يكونوا ليكشروا عن أنيابهم ويشهروا مخالبهم إلا بوجود السلاح بأيديهم وتدربهم عليه وحماية جيش الاحتلال ومرافقتهم لهم، وتدفيع شعبنا دما وأسراً الكثير بأي مواجهة مع المستوطنين.

وعبر عن أسفه لإتفاق اوسلو الذي وجب التحلل منه يُلزم السلطة بالدفاع عنهم وهذا ما رأيناه بتأمين اثنين من قتلتهم على يد الأمن برام الله.

وطالب الشيخ عدنان من الكل تحمل مسؤولياته والأمر لا يتوقف فقط على أهلنا المدنيين العزل بل ومطلوب من السلطة وأمنها وكل من يملك أدوات القوة للجمهم.

وعبر عن أسفه بأنه في ظل اشتداد عربدة المستوطنين وجيش الاحتلال وخاصة شمال الضفة المحتلة، تشتد في مقابلها قبضة الأمن الفلسطيني في جنوب الضفة على الصحفيين والمحررين بسبب نية الأخوة في حركة حماس تنظيم مسيرة في ذكرى انطلاقة حماس!.

وقال الشيخ عدنان :"اليوم ندرك جميعاً عواقب إضعاف المقاومة بالضفة المحتلة ومصادرة سلاحها وملاحقة أبنائها وأكثر تشويها لمقاصدها وفعلها ورجاله"ا.