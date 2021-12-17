الهلال الاحمر: 102 اصابة في مواجهات مع الاحتلال في محافظة نابلس

أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بوقوع 102 اصابة في مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

جدير ذكره أنه استشهد الجمعة الماضية، الشهيد جميل أبو عياش، هو الشهيد التاسع الذي يرتقي على أراضي جبل صبيح والثامن من بيتا، منذ بداية الاحتجاجات على إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.

ومنذ تلك الأحداث ارتقى 8 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال وقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.

ويُشار إلى أنه يواصل أهالي بيتا وحرّاس الجبل منذ حوالي نصف العام فعاليات الإرباك الليلي بمشاهد وأصوات أضحت علامة فارقة وشارة نصر لأهالي القرية في معركتهم لاسترداد جبل صبيح، الذي أقام عليه الاحتلال بؤرة استيطانية قبل شهور.