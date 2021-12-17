الصحة في غزة تعلن عن حصيلة وفيات واصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة عن عدد اصابات فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مؤكدة عدم تسجيل حالات وفاة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي أن الطواقم الطبية المختصة أجرت 1109 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية نتج عنها 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وجاء موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة على النحو التالي:

اجراء 1109 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 135) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 150 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

لا يوجد حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 189057 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1702 حالة

اجمالي المتعافين 185686 حالة

اجمالي الوفيات 1669 وفاة

الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 53 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 526451 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء