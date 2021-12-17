جيش الاحتلال يشدد إجراءاته بالضفة عقب مقتل مستوطن بإطلاق نار

نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عددا من الحواجز العسكرية في مناطق عدة شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة لوكالة الأناضول، إن "جيش الاحتلال أقام حواجز عسكرية في محيط مدينة نابلس وبلداتها، وعلى الشارع الواصل بين مدينتي نابلس جنين، وفي مناطق عدة شمالي الضفة الغربية".

وأضاف أن "جيش الاحتلال فرض إجراءات مشددة شمالي الضفة، ما تسبب بأزمة سير خانقة على الشوارع، وتعطيل وصول المواطنين إلى منازلهم".

وأفاد دغلس أن "مستوطنين إسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، ونابلس وطولكرم، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها".

وفي وقت سابق الخميس، قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخران بجروح طفيفة إثر إطلاق نار من مركبة مسرعة، قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية شماليّ الضفة الغربية، بحسب إعلام عبري.

وذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، أنّ "عددًا كبيرًا من قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات تفتيش ومطاردة للمركبة التي تُقل منفذي عملية إطلاق النار".