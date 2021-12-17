تساءل الكثير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية عن سبب وفاة محمد غانم الشمري بشكل مفاجئ يوم أمس الخميس خلال رحلته الى العاصمة السعودية الرياض.

وضجت منصات التواصل بالحديث عن مناقب المتوفى وبأخر فيديو قام بنشره على حسابه في منصة سناب شات.

وتداول النشطاء مقطع فيديو للمشهور غانم وهو يقول: "ادعوا لنا نوصل بالسلامة" وهذه أخر كلمات تحدث بها محمد الشمري قبل وفاته.

سبب وفاة محمد غانم الشمري

ووفقًا لوسائل الاعلام السعودية فإن الشمري توفي نتيجة حادث سير مروري هو وأسرته في طريقه الى العاصمة الرياض وكان قادمًا من رفحاء ما أدى إلى وفاته.

وعبر النشطاء عن حزنهم الشديد لوفاة الشمري مؤكدين أنه كان صاحب بسمة جميلة لا زالت أثرها الطيب ماثلة على جميع النشطاء الذين تداولوا مقاطع الفيديو الخاص به.

وقد نعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، داعين له بالرحمة والمغفرة. لافتين إلى أنه صاحب أخلاق رفيعة وابتسامة جميلة.

بعد #وفاة_محمد_غانم_الشمري فيديو بعد لحظات من وقوع الحادث pic.twitter.com/RhEOTVd6il — واتس المملكة (@ksa_wats) December 16, 2021