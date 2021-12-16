شرطة الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيات بعد عودتهن من المسجد الاقصى للضفة الغربية

اعتقلت شرطة الاحتلال مساء الخميس، 9 فلسطينيات أثناء عودتهن من مدينة القدس إلى الضفة الغربية المحتلة؛ بحجة عدم حيازتهن تصاريح دخول إلى المدينة، وفق مصدر رسمي.

و وفقا لمصادر صحفية، فإن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 9 فلسطينيات من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر أن اعتقالهن جرى أثناء عودتهن من مدينة القدس المحتلة بعد أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت أن الاعتقال تم "بحجة عدم حيازتهن على تصاريح الدخول إلى مدينة القدس".

ومنذ سنوات طويلة، يقتصر أداء الصلوات في الأقصى على سكان القدس الشرقية والمناطق العربية في إسرائيل، ولأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة الحاصلين على تصاريح خاصة؛ في حين يمنع سكان قطاع غزة من الوصول للمسجد.