اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة النقدية 100 دولار للأسر المتعففة بغزة الأحد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:21 م
16 ديسمبر 2021
صور بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة
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أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 18/12/2021م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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