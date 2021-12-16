انخفاض قياسي لليرة التركية مقابل الدولار الامريكي الجمعة 17-12-2021

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي.

وانخفض سعر الليرة 2.9% إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بشدة السوق التركية الناشئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أنه على الرغم من ارتفاع التضخم متجاوزا 21% ما زال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس إلى 14% في اجتماعه لوضع السياسات في وقت لاحق اليوم.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15% منذ سبتمبر/أيلول تنفيذا لخطة الرئيس التركي التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة.

وقال البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم 5%، إن ضغط التضخم مؤقت وضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.

وتأثرت الليرة كذلك بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس إنهاء برنامج شراء السندات التحفيزي في مارس/آذار وتوقعه رفع الفائدة الأمريكية 3 مرات في العام المقبل.

ويشكل احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية ضغوطا على عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية.