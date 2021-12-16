ابو حسنة: الأيام المقبلة ستشهد تقدما في عملية إعادة الإعمار

كشف المستشار الإعلامي باسم وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، عدنان أبو حسنة أن الأيام المقبلة ستشهد تقدما في عملية إعادة إعمار البيوت التي دمرت أو أصيبت بأضرار مختلفة خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي .

و أوضح أبو حسنة في تصريحات صحفية له اليوم الخميس إن أكثر من 400 عائلة من الذين اصيبت بيوتهم بأضرار جسيمة وغير صالحة للسكن قد عادوا الى بيوتهم وان الاونروا ستدفع قريبا لحوالي 900 عائلة بدل ايجار يغطي حتى شهر أبريل القادم .

و أكد أن الأونروا ستبدأ خلال الأيام القادمة بدفع تعويضات لـ"الاف المنازل" التي اصيبت بأضرار طفيفة ومتوسطة وكبيرة، لافتاً الى أن العمليات التقنية لإنجاز تلك العملية بدأت بالتنسيق مع وزارة الاشغال والاسكان الفلسطينية وستتم في فترة قصيرة.

وقال أبو حسنة: "أنه قد تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الالماني لإعادة اعمار 150 منزلا دمرت بشكل كامل خلال العمليات العسكرية الأخيرة".

و أكد المستشار الإعلامي للأونروا أن هناك جهودا كبرى تبذل لانهاء ملف اعادة اعمار ما خلفته الحرب الاخيرة على قطاع غزة بالتعاون مع كافة المؤسسات الاممية الشقيقة ووزارة الاسكان والاشغال الفلسطينية .