مهجة القدس: اعتداء قوات النحشون على الأسيرات جريمة بحق الأسرى

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس، أ. محمد الشقاقي أن اعتداء قوات نحشون الصهيونية على أسيرة من القدس أثناء نقلها بـ"البوسطة" جريمة جديدة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال بحق أسرانا وأسيراتنا.

و أوضح الشقاقي أن هذا الفعل المشين الذي قامت به إدارة مصلحة السجون الصهيونية تصعيد خطير وعلى الاحتلال الصهيوني أن يتحمل تبعاته.

و أشار الى أن هناك حالة من الاستنفار تسود أجواء السجون بدأت الآن بإغلاق الأقسام في عدة سجون، والأسرى يدرسون الرد بخطوات إضافية.

و طالب الشقاقي مؤسسات حقوق الإنسان التدخل والقيام بدورها من أجل الإفراج عن الأسيرات بأسرع وقت.

و دعا وسائل الإعلام لفضح ممارسات الاحتلال وتفعيل هذه القضية علها تلجم الاحتلال عن جرائمه.

كما دعا الشقاقي المقاومة الفلسطينية لأن تنظر إلى هذه الجريمة بعين الغضب، فالعدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة.

و كان نادي الأسير قال مساء اليوم إن قوات "النحشون" تعتدي على إحدى الأسيرات المقدسيات في سجن "الرملة" خلال عملية نقلها للمحكمة عبر ما تُسمى بعربة "البوسطة".

وأكد النادي، أن الأسرى قرروا إغلاق الأقسام داخل السجن كخطوة احتجاجية أولية على هذا الاعتداء.