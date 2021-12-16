اليوم : كوكب يمر اليوم قرب الأرض

كشفت الجمعية الفلكية في محافظة جدة السعودية، عن مرور كويكب مكتشف حديثا قرب الكرة الأرضية، اليوم الخميس، يسمى 2021 XC6 يبلغ قطره 8 أمتار يتحرك بسرعة 10.4 كيلومتر/ثانية.

وقالت الجمعية الفلكية، في تقرير لها، إن "الكويكب سيكون في أقرب نقطة على مسافة 208,897 كيلومتر عند الساعة (08:10 صباحا بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أنه ليس في مسار اصطدام بكوكب الأرض".

وأضافت أن "الكويكب صغير جدًا، وفقا لمعايير الكويكبات القياسية، ولن يكون مرئيا للعين المجردة عند اقترابه"، مشيرا إلى أنه سيتحول إلى كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوى للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

جدير بالذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار العالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا" تم التأكيد بأنه لن يصطدم الأرض في المستقبل القريب.