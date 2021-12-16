مستقبل البيتكوين في 2022

بعد مرور أكثر من عشرة سنوات على وجودها، أصبحت العملات الرقمية أداة مالية متزايدة الأهمية، حيث أصبح المستثمرون يتجهون إليها وينظرون إليها على أنها عملة المستقبل، على الرغم من أن العديد من الناس يجهلون الأساسيات الكامنة وراء هذه العملات الرقمية.

وتعرف العملات الرقمية أيضًا (بالنقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية)،وهي موجودة فقط على شكل رقمي وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية)، وأيضًا هي عبارة عن رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة مخزنة أو جهاز آخر، وهي تمثيل لممتلكات رقمية، وهي تكتب بلغات برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير عالمية ، يصعب التلاعب بها ويجعل من اختراقها أمراً شبه مستحيلاً.

ويطلق مصطلح العملات الرقمية على جميع هذه التطبيقات التي تستخدم تقنية البلوك تشين والمتمثلة بالعملة الرقمية أو حتى العقود الذكية

وتنقسم العملات الرقمية إلى مركزية ولا مركزية، حيث الأموال الرقمية المركزية يوجد بها نقطة مركزية للعرض النقدي واللامركزية يمكن التحكم في العرض النقدي من مراكز مختلفة.

وكانت أول عملة رقمية لا مركزية لا تقع تحت تصرف أي بنوك أو أحزاب أو حكومات تستمد قوتها من الناس، هي البيتكوين وتستخدم عبر الإنترنت، لا يمكن استخدام البيتكوين في المحلات أو المقاهي وغيرها من أماكن حقيقية في أرض الواقع إلا إذا كانت هذه المحلات وغيرها تتعامل بهذه العملة، تم اختراعها في 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية أطلق عليهم اسم ساتوشي ناكاموتو.

وبدأ استخدام عملة البيتكوين في 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.

مميزات البيتكوين

في البيتكوين يتم التحويل بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى وسيط، أي أنها تتم مباشرة بين البائع والمشتري.

عند عملية التحويل باستخدام البيتكوين تتكون الضرائب المفروضة قليلة مقارنة بباقي العملات.

منتشرة في أغلب بلدان العالم ويمكن استخدامها في أي بلد

لا أحد يملك حسابك في البيتكوين غيرك حيث لا يمكن يمكن لأي جهة أو أحد تجميد حسابك.

طريقة عمل البيتكوين

يتم إنشاء عملة البيتكوين في إطار عملية تسمى التعدين، وتحصل عملية التعدين عبر أجهزة حاسوب مجهزة بقدرات حوسبة عالية، وتشكل هذه الأجهزة الشبكة اللامركزية التي تضمن القيام بالمعاملات والتحقق من عمليات البيع والشراء، عبر ما يُعرف بتقنية البلوكشين.

وكل وحدة بيتكوين قابل للقسمة تنقسم إلى أجزاء، وعلى المدى الطويل لايتوقع أن يتم إنشاء أكثر من 21 مليون عملة وذلك خوفاً من مخاطر التضخم.

كيفية فتح حساب بيتكوين:

يعد بنك البلوكشين Blockchain من البنوك الأكثر شهرة التي تتعامل بهذه العملة ويعتبر التسجيل في بنك البلوكشين Block Chain وفتح حساب فيه من أسهل البنوك.و يمكنك أيضًا التعامل بطريقة مباشرة مع وسيط البنوك الإلكترونية الموجود عبر الإنترنت، وإليك خطوات التسجيل وفتح حساب بيتكوين:

يجب على المستخدم الدخول إلى البنك عن طريق الرابط الخاص به وهو https://blockchain.info.

يرى المستخدم عند الدخول من الرابط الخاص بالبنك تجد صفحة إنشاء حساب أو محفظة جديدة في بنك Blockchain.

حتى يستطيع المستخدم استقبال عملة البيتكوين لا بد وأن يقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور.

يجب على المستخدم التأكد من صحة رقم المرور وأن تكون جيدة وآمنة أي يتكون من حروف وأرقام باللغة الإنجليزية، ثم قم بإختيار كلمة continue أي أكمل والضغط عليها.

يظهر للمستخدم بعد الانتهاء من جميع الخطوات صفحة مهمة يوجد فيها جملة في غاية الأهمية وهي المفتاح الوحيد لكلمة السر الخاصة بك وحسابك في بنك Block Chain ويجب الإحتفاظ بها بعيد عن أي فرد ويفضل في ورقة خارجية خاصة ويجب أن لا تحتفظ بها على جهاز الحاسوب أو البريد الإلكتروني التابع لك وذلك لضمان السرية.

عند الانتهاء من جميع الإجراءات قم بالضغط على كلمة Continue وفي هذا الوقت ستجد البنك يفتح لك صفحة تسجيل الدخول تلقائيًا وستجد رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني لتفعيل الحساب.

بعد ذلك سيعثر المستخدم على لينك الدخول والرابط الخاص بتفعيل بريدك الإلكتروني و”Confirmation Code” ويعد هذا الكود هو الذي ستقوم بكتابته عند السحب والإيداع في محفظتك الإلكترونية، يتوجب عليك الاحتفاظ به مع باقي المعلومات السابقة.

بعد تنفيذ جميع الخطوات السابقة ستعثر على رابط تفعيل بريدك الإلكتروني على البريد الخاص بك، إضغط عليه سيقوم البنك بتحويلك إلى صفحة تأكيد، وبهذا يتم تأكيد البريد الإلكتروني بنجاح.

قم بالضغط على كلمة Login Now ستظهر لك صفحة الدخول الى حسابك في بنك Block Chain وستجد اسم الدخول تلقائيًا.

قم بتسجيل الرقم السري الخاص بك وأدخل على حسابك في البنك، بعد ذلك ستجد صفحتك الرئيسية بدأت وستجد الكود الخاص بك في أسفل الصفحة إحتفظ به فهو الكود الخاص بك وستستعمله مع باقي الشركات التي تتعامل مع العملة الإلكترونية (البيتكوين) لتستقبل الأموال عليه، وبذلك تم إكتمال وتفعيل حساب العملة الرقمية بيتكوين.

كشفت بعض المواقع المختصة بالعملات الرقمية وأخبارها الكثير من التوقعات منها ما هو منطقي ومنها ما هو مبالغ فيه، بعضها أشار إلى ارتفاع قوي بينما تشير تحليلات أخرى إلى انخفاض مدوي.

وهنا نذكر أهم التوقعات بشأن سعر البيتكوين في العام 2022 كما يلي:

أجرت وكالة التنبؤات الاقتصادية دراسة حول سعر البيتكوين، وكانت نتيجة هذه الدراسة أن Bitcoin سيواصل الصعود ليحقق أعلى سعر له عند مستويات 188.000 دولار في شهر أغسطس من العام 2022.

بينما توقع موقع DigitalCoinPrice أن يكون هناك نظرة تفاؤلية حول سعر البيتكوين ، حيث وصل الموقع إلى أن يصل سعر العملة المشفرة حتى مستويات 102.000 دولار في العام 2022.

ووافق موقع coinpriceforecast تماماً التوقعات السابقة، حيث ترى هذه المؤسسة أن الأسعار ستصل إلى أعلى مستوى لها عند مستويات 135.000 دولار خلال العام 2022.

بينما كان موقع previsionibitcoin الأكثر تفاؤلاً في التوقعات ، حيث وصل إلى توقع أن سعر البيتكوين سيصل إلى مستويات 246.000 دولار في شهر مايو من العام 2022.