الليرة التركية تهوي ..والسبب!

تراجعت قيمة الليرة التركية، صباح اليوم الخميس 16/12/2021، في انهيارا حاد بدأ منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي، لتكسر حاجز 15 ليرة مقابل الدولار.

ويأتي ذلك بعد قرار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإقالة نائبي وزير الخزينة والمالية "أرجان غول" و"محمد حمدي يلدرم"، وتعيين "محمود غورجان" و"يونس أليطاش" مكانهما.

وكذلك يأتي قبل ساعات من قرار مرتقب للبنك المركزي بشأن معدّلات الفائدة.

ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، حين كانت قيمتها 7,43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49 في المئة من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30 في المئة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحده.

وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في الشهر ذاته نوفمبر، الـ21 في المئة على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي، رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسته المالية.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي التركي، في وقت لاحق من الخميس، قرارا بشأن معدّل الفائدة الرئيس.