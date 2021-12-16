استشهاد جندي سوري إثر عدوان "إسرائيلي" على جنوب سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن جنديا سوريا استشهد جراء عدوان إسرائيلي برشقات صاروخية استهدفت بعض النقاط العسكرية للنظام بالمنطقة الجنوبية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها. وأشارت الوكالة إلى أن القصف أسفر أيضا عن وقوع خسائر مادية.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

ويأتي القصف الإسرائيلي الجديد بعد 9 أيام من إعلان النظام السوري عن هجمات جوية إسرائيلية استهدفت مرفأ مدينة اللاذقية غربي سوريا، مما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المرفأ خلفت أضرارا مادية، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة سانا حينها أن القصف أدّى إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية، كما نقلت عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تصدت للقصف الإسرائيلي.