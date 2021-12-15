ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة كراميش 2021 – 2022 الجديد الذي تم تغيره في الايام الماضية من قبل ادارة القناة لمواكبة التطور على صعيد جودة الصوت والصورة.

ورصد فريق العمل بموقع فلسطين اليوم عمليات بحث متزايدة خلال الايام الماضية على تردد القناة بعد تغير ترددها من قبل الادارة الأمر الذي دفع فريق العمل للبحث عن تردد القناة الجديد وتقديمه إلى الجمهور ومتابعي القناة.

وتختص القناة بنشر المسلسلات والأفلام الكرتونية الخاصة للاطفال وتحمل تلك المسلسلات والأفلام رسائل مهمة واخلاقية وعلمية للأطفال كما تعمل على نشر الوعي والثقافة بين الأطفال لا سيما المحبة والاخلاص.

وتمكنت القناة منذ انطلاقتها من جذب قلوب الأطفال في الدول العربية بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة.

وتتربع القناة على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعمل على تعزيز طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2021- 2022 نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:¾

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:3/4