تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 15/12/2021، انخفاضاً طفيفاً في سوق التعاملات المالية.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 178.79 شيكل $56.96

سعر الذهب عيار 22 163.89 شيكل $52.22

اسعار الذهب عيار 21 156.44 شيكل $49.84

اسعار الذهب عيار 18 134.09 شيكل $42.72

سعر الذهب عيار 14 104.29 شيكل $33.23

سعر الذهب عيار 12 89.39 شيكل $28.48

اسعار أوقية الذهب 5,560 شيكل $1,772

اسعار جنيه الذهب 1,252 شيكل $398.74

اسعار كيلو الذهب 178,787 شيكل $56,961

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 ديسمبر 178.89 156.53 134.17 104.35 89.44

13 ديسمبر 179.16 156.77 134.37 104.51 89.58

12 ديسمبر 177.93 155.69 133.45 103.79 88.96

11 ديسمبر 177.91 155.67 133.43 103.78 88.95

10 ديسمبر 177.94 155.70 133.46 103.80 88.97

9 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

8 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68