أسعار الذهب في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:03 ص
15 ديسمبر 2021
الذهب - سعر الذهب.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 15/12/2021، انخفاضاً طفيفاً في سوق التعاملات المالية.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 178.79 شيكل $56.96

سعر الذهب عيار 22   163.89 شيكل $52.22

اسعار الذهب عيار 21 156.44 شيكل $49.84

اسعار الذهب عيار 18 134.09 شيكل $42.72

سعر الذهب عيار 14   104.29 شيكل $33.23

سعر الذهب عيار 12   89.39 شيكل  $28.48

اسعار أوقية الذهب      5,560 شيكل  $1,772

اسعار جنيه الذهب      1,252 شيكل  $398.74

اسعار كيلو الذهب      178,787 شيكل       $56,961

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

14 ديسمبر     178.89       156.53       134.17       104.35       89.44

13 ديسمبر     179.16       156.77       134.37       104.51       89.58

12 ديسمبر     177.93       155.69       133.45       103.79       88.96

11 ديسمبر     177.91       155.67       133.43       103.78       88.95

10 ديسمبر     177.94       155.70       133.46       103.80       88.97

9 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

8 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

7 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

6 ديسمبر      181.34       158.67       136.01       105.78       90.67

5 ديسمبر      181.36       158.69       136.02       105.79       90.68

#سعر الذهب #سعر الذهب في فلسطين #سعر الذهب في فلسطين اليوم

متعلقات