محرز يعادل إنجازا تاريخيا

دفع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالجزائري رياض محرز أساسيا في تشكيل السيتيزنس لمواجهة ليدز يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 17 للبريميرليج.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المباراة تحمل الرقم 100 لمحرز مع مانشستر سيتي في البريميرليج.



وأضافت الشبكة، أن محرز يعتبر ثالث لاعب أفريقي في التاريخ، ينجح في تحقيق هذا الرقم مع ناديين مختلفين بالدوري الإنجليزي، بعد نوانكو كانو وشيخو كوياتيه.



وخاض النجم الجزائري 139 مباراة مع فريقه السابق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتقل إلى فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2018، ونجح في تسجيل 39 هدفا، بينما صنع 28 هدفا آخرين مع الثعالب.



أما مع مانشستر سيتي، فخاض رياض محرز قبل مباراة اليوم 99 مباراة في البريميرليج، فسجل 29 هدفا وصنع 23.