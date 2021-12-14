عزل ضابط مخابرات سجن "جلبوع" بعد فشله أمام أسرى "نفق الحرية "

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" ، اليوم الثلاثاء، إن إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" وفي أطار تبعات عملية " نفق الحرية" أسرى سجن جلبوع ، أصدرت قرار بعزل أحد المسؤولين في السجن.

وأوضحت وسائل الاعلام، أن مصلحة السجون قررت عزل ضابط المخابرات المسؤول عن سجن جلبوع؛ بعد فشله أمام أسرى "نفق الحرية "، بالإضافة لارتكابه ممارسات لا أخلاقية.

وفي ٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢١، أعلنت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" عن تمكن 6 أسرى فلسطينيين من التحرر، من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عن طريق نفق حفروه في غرف السجن، لتعلن فيما بعد اعتقالهم في أماكن مختلفة كان أخرها في مدينة جنين، أعلن بعدها جيش الاحتلال اعتقالها كافة الأسرى الستة وهم :" محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كمامجي، ويعقوب قادري، زكريا الزبيدي، مناضل نفيعات"، وجميعهم من سكان مدينة جنين.