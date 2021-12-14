"العكر" يعلن توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، مساء اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، تركه المنصب، وذلك بعد 12 عامًا من العمل فيه.

وسيتم انتقال “العكر”، لتولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وتوليه ادارة الشركة الجديدة.

وفيما يلي نص الرسالة التي كتبها عبر صفحته على فيسبوك:

بعد ثلاثة وعشرين عامًا في خدمة مجموعة الاتصالات الفلسطينية المعطاءة، وفي مراكز قيادية مختلفة كان آخرها رئيسًا تنفيذيًا لمدة إثني عشر عامًا، كان لابد لهذه الرحلة من نهاية. مع نهاية الربع الأول من العام القادم سأترك منصبي كرئيس تنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وشرفني معلمي ومثلي الأعلى الأخ الكبير صبيح المصري بتكليفي بدور جديد كنائب له في مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة الشركة العقارية والاستثمارية الجديدة التي ستنبثق عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية.

كل الشكر والتقدير والمحبة لأخي الكبير “أبو خالد” ولأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين والإدارات السابقة على مجموعة الاتصالات، وشكر خاص للزميلات والزملاء في مجموعة الاتصالات الذين واصلوا الليل بالنهار ولا زالوا، لتبقى هذة المجموعة دائمًا في طليعة المؤسسات الفلسطينية، ولتكون مثلا يحتذى به في خدمة مشتركيها ومساهميها وفي الرقي بموظفيها وموظفاتها.

أمنياتي لكم جميعًا بتحقيق أهدافكم والوصول لمبتغاكم، وأسأل الله التوفيق بمهامي الجديدة في خدمة أبناء شعبي، ومؤسستي “مجموعة الاتصالات الفلسطينية” هذا الصرح الفلسطيني الشامخ.

لكم مني كل الإحترام والتقدير مع تنمياتي

ولمجموعتنا المعطاءة دوام التقدم والنجاح