"بينت" وجميع مرافقيه للحجر الصحي !

قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وجميع مرافقيه القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، دخلوا إلى العزل الصحي، بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الوفد، بفيروس كورونا".

وقال مكتب بينيت، في بيان صحفي: "تم تحديد مصاب بفيروس كورونا كان على متن رحلة رئيس الوزراء القادمة من الإمارات".

وأضاف: "وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، فإن جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء بينيت، موجودون حاليًا في العزل الصحي، وسيجرون فحص PCR آخر غدًا (الأربعاء)".

وكان بينيت، قد وصل إلى أبوظبي، في أول زيارة من نوعها للإمارات، يوم الأحد الماضي، حيث استقبله ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين.

ووقعت "إسرائيل" والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.